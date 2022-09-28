За сутки украинские боевики выпустили по ДНР порядка 200 боеприпасов

Обстрелу, в том числе, подвергся Калининский район Донецка. По улице Демократической повреждено жилое здание. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки по ДНР было выпущено порядка 200 боеприпасов, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденном Никольском. Повреждены 14 домостроений в Ворошиловском, Ленинском, Кировском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке и Макеевке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что под вражеским огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики. На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.

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