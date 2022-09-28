ВФУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

Коммунальные службы уже приступили в уборке последствий обстрела. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центральному району Донецка рано утром. Под огнем оказался район гостиницы «Park Inn». В здание гостиницы зафиксировано прямое попадание снаряда. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм в направлении Ворошиловского района. Произошло прямое попадание в здание гостиницы «Park Inn», также снаряд разорвался возле школы №1. В многоквартирных домах повреждено остекление, — подчеркнул мэр.

Кулемзин отметил, что в результате украинской агрессии повреждены шесть домов в Ворошиловском районе. У них посечены фасады и выбито остекление. Также повреждены фасады и остекление многопрофильного лицея и магазина.

Кроме того, по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР поздравил жителей Республики с окончанием референдума

Денис Пушилин заявил, что граждане ДНР ждали этого порядка трех тысяч дней (подробнее)