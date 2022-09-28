ВФУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

Коммунальные службы уже приступили в уборке последствий обстрела. Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по центральному району Донецка рано утром. Под огнем оказался район гостиницы «Park Inn». В здание гостиницы зафиксировано прямое попадание снаряда. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм в направлении Ворошиловского района. Произошло прямое попадание в здание гостиницы «Park Inn», также снаряд разорвался возле школы №1. В многоквартирных домах повреждено остекление, — подчеркнул мэр.
Кулемзин отметил, что в результате украинской агрессии повреждены шесть домов в Ворошиловском районе. У них посечены фасады и выбито остекление. Также повреждены фасады и остекление многопрофильного лицея и магазина.
Кроме того, по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.
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