Глава ДНР поздравил жителей Республики с окончанием референдума

Глава Республики поздравил всех с историческим событием. Фото: скриншот из видео t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики записал видеообращение, в котором поздравил жителей Республики с важным историческим событием — завершением референдума о вхождении в состав России. Такое решение поддержали абсолютное большинство граждан — 99,23% избирателей. Об этом Глава ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

— Все вместе мы написали новую, значимую страницу истории, которую будут учить и пересказывать наши потомки. Около семи тысяч членов избирательных комиссий в кратчайшие сроки смогли организовать и провести в экстремальных условиях процесс свободного волеизъявления народа. Рискую собственной жизнью, они обошли порядка двух миллионов граждан, которые подавляющим желанием голосов выразили желание стать частью великой державы — России, — отметил лидер государства.

Глава Республики также почеркнул, что свыше двух с половиной тысяч правоохранителей круглосуточной обеспечивали безопасность на улицах и в пунктах голосования. А военные все это время героически держали фронт.

— Более трех тысяч дней мы боролись за право быть частью России, вернуться к себе домой, быть со своей настоящей родиной. И у нас получилось! Это наша общая, всенародная победа, — рассказал Денис Пушилин

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