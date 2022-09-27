В ДНР обработали более 30 процентов бюллетеней референдума

«За» проголосовали 93,95% избирателей Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике на данный момент обработаны 31,74 процента избирательных бюллетеней референдума. Об этом сообщил во время брифинга в Донецке председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

Он отметил, что подавляющее большинство участников голосования выступило за присоединение ДНР к России.

- Обработано 31,74% протоколов, «за» проголосовали 93,95%, - проинформировал Глава ЦИК.

Напомним, сегодня в Донецкой Народной Республике состоялся финальный, пятый, день референдума о присоединении к России. Избирательные участки прекратили свою работу в 16:00, и участковые комиссии приступили к подсчету голосов жителей.

В Центризбиркоме заявили, что окончательные итоги референдума объявят уже в скором времени.

За ходом голосования на референдуме в ДНР следили более 130 иностранных наблюдателей. Они являются представителями 28 стран мира.

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