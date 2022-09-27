ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по городу Брянка в ЛНР, есть жертвы

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Три сотрудника «Луганскгаза» погибли, еще пятеро были ранены в результате обстрела города Брянка в ЛНР со стороны украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

Там отметили, что вечером 27 сентября вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Брянка, где практически полностью уничтожили здание местного газового участка.

- По предварительным данным, трое сотрудников ГУП «Луганскгаз» погибло, еще пятеро получили ранения, среди которых один работник находится в тяжелом состоянии, - проинформировали на предприятии.

Уточнятся, что пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные обстреляли Брянку в 17:02 из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Они выпустили по городу 12 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алчевске участковые избирательные комиссии референдума эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела ВСУ. Сегодня утром киевские силовики также обстреляли этот город из РСЗО HIMARS, выпустив по нему шесть ракет.

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