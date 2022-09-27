Предварительные итоги: Более 98 процентов проголосовавших на референдуме в ЛНР высказались за вхождение Республики в состав России

Председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко объявила предварительные итоги голосования. Фото: ЛИЦ

Более 98 процентов жителей, принявших участие в референдуме в ЛНР, высказались за вхождение Республики в состав России. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

Она отметила, что такой результат был получен после обработки 57,7 процентов бюллетеней избирателей.

- Обработано 57,7% протоколов участковых комиссий референдума, по результатам которых 98,51% участников референдума проголосовало за вхождение ЛНР (в РФ, - ред.), - отметила Глава ЦИК.

Елена Кравченко также уточнила, что из-за обстрелов некоторых территорий Центризбирком получает информацию от участковых избирательных комиссий про результаты голосования на референдуме с задержкой.

- Это обстрелы в Брянке, в том числе. В первую очередь безопасность у нас самих комиссий, приходится эвакуироваться в бомбоубежище, поэтому извините за задержку, - пояснила председатель ЦИК ЛНР.

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