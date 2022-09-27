Более 1,6 миллиона избирателей проголосовали на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны уже сегодня Фото: Иван ЖИЛЯК

На референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали более 1,6 миллиона избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Республики Елена Кравченко.

- Участие в голосовании приняли 1 260 032 избирателя. За пределами Республики участие в голосовании приняли 402 575 избирателей. Всего в голосовании участвовали 1 662 607 избирателей, - проинформировала она.

Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках состоялся последний, пятый, день референдума о вступлении в состав России. Сообщается, что избирательные участки уже завершили свою работу, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны уже сегодня. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что после референдума обратится к Президенту России Владимиру Путину. Он просит рассмотреть вопрос о вхождении Республики в состав Российской Федерации.

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