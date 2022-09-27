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Политика27 сентября 2022 16:58

В Мариуполе задержали девушку, пытавшуюся устроить взрыв возле здания одного из избиркомов

Личность задержанной полиция уже установила
Ирина ДМИТРИЕВА
Сотрудники полиции поместили злоумышленницу под стражу

Сотрудники полиции поместили злоумышленницу под стражу

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике задержали девушку, которая заложила самодельную взрывчатку возле здания одного из избирательных участков в Мариуполе. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики.

Там отметили, что сейчас девушка находится в ОБОПе.

- Она пыталась совершить теракт, сделала закладку самодельного взрывного устройства напротив административного здания, где находился избирательный участок, а затем пыталась осуществить подрыв, но была задержана силами полиции, - рассказали там.

В ведомстве добавили, что личность задержанной уже установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР завершилось голосование на референдуме. Сейчас на избирательных участках идет подсчет голосов. Как отметили международные наблюдатели, они не выявили нарушений в ходе голосования. Предварительные итоги референдума будут объявлены уже сегодня вечером.

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