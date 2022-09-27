В Мариуполе задержали девушку, пытавшуюся устроить взрыв возле здания одного из избиркомов

Сотрудники полиции поместили злоумышленницу под стражу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике задержали девушку, которая заложила самодельную взрывчатку возле здания одного из избирательных участков в Мариуполе. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики.

Там отметили, что сейчас девушка находится в ОБОПе.

- Она пыталась совершить теракт, сделала закладку самодельного взрывного устройства напротив административного здания, где находился избирательный участок, а затем пыталась осуществить подрыв, но была задержана силами полиции, - рассказали там.

В ведомстве добавили, что личность задержанной уже установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР завершилось голосование на референдуме. Сейчас на избирательных участках идет подсчет голосов. Как отметили международные наблюдатели, они не выявили нарушений в ходе голосования. Предварительные итоги референдума будут объявлены уже сегодня вечером.

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