Проведение референдума в ЛНР пытаются сорвать угрозами и ложными заявлениями о минировании

Несмотря на провокации, голосование продолжается. Фото: ЛИЦ

В социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что здание Центральной избирательной комиссии в ЛНР якобы заминировано. Об этом заявила глава ЦИК Елена Кравченко.

Она отметила, что данные сообщения являются ложью.

- ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все члены ЦИК ЛНР, сотрудники аппарата ЦИК ЛНР на своих рабочих местах, информация о минировании - ложь, - отметила председатель комиссии.

Елена Кравченко также уточнила, что голосование на участках продолжится до 16:00.

Тем временем о попытках сорвать проведение референдума сообщили также в Старобельском районе, где участковые избирательные комиссии вынуждены были даже переместиться на резервные участки для голосования из-за поступивших угроз.

- Два участка в Старобельском районе были перенесены для работы на резервных участках в связи с тем, что членам комиссии поступали угрозы на телефон, - рассказала председатель Центральной избирательной комиссии.

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