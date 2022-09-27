В ДНР почти 11 тысяч человек обратились за компенсациями за разрушенное или поврежденное жилье

По мнению властей, необходимо ускоряться с подобными выплатами
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Почти 11 тысяч жителей ДНР подали заявления о компенсации за утраченное в результате боев имущество и жилье. Об этом заявил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- В Республике обратились 10 688 человек за компенсациями за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество лицам, пострадавшим в результате боевых действий, - проинформировал он.
По словам Дениса Пушилина, нужно ускоряться с выплатами.
- Необходимо увеличить количество экспертов в комиссиях, - заявил Глава ДНР.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе уже начали выплачивать компенсации за утраченное жилье. Общая сумма выплат первым пяти семьям составила 900 000 рублей - по 100 000 рублей на каждого человека. Уточнялось также, что в дальнейшем этим семьям предоставят новое жилье.
Отметим, что под утраченным жильем подразумеваются жилые помещения многоквартирных и частных домов, расположенные на территории Республики и получившие повреждения вследствие боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Также компенсируется утрата имущества первой необходимости.
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