Защитникам ДНР засчитают службу в ополчении в пенсию по выслуге лет

Теперь стаж военнослужащих при назначении пенсии будет определяться по-другому
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Время несения службы в составе ополчения в ДНР засчитают в пенсию по выслуге лет. Соответствующий указ подписал сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Данный документ дополняет указ руководителя Республики № 374 от 2019 года. Теперь в пенсию по выслуге лет на общих условиях засчитают время пребывания военнослужащего в составе добровольческих вооруженных формирований, которые принимали участие в боевых действиях по защите ДНР с 7 апреля по 15 октября 2014 года при условии непосредственного отражения агрессии Киева. На льготных условиях засчитают месяц службы за три месяца. Более детально информация по таким формированиям представлена в указе Главы ДНР № 212 от 2 июля 2020 года.
Управлению Народной милиции Республики необходимо в течение пяти месяцев подготовить необходимые документы для перерасчета пенсий, а Пенсионному фонду - соответственно, сделать перерасчет.
Указ уже вступил в законную силу.
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