В ЛНР заявили, что попытки Запада оспорить результаты референдума в Донбассе бессмысленны

Леонид Пасечник добавил, что на сегодняшний день референдум уже практически состоялся. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Попытки западных стран оспорить результаты референдума о вхождении ЛНР в состав России бессмысленны. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник во время голосования на избирательном участке в Луганске.

Он отметил, что прозападные оппоненты, скорее всего, подвергнут сомнению результаты референдума в ЛНР, утверждая, что он прошел под давлением.

- Могу с абсолютной уверенностью сказать, что все это неправда. Вы все видели явку, все знаете результаты, - сказал руководитель Республики.

Леонид Пасечник подчеркнул, что на сегодняшний день референдум уже практически состоялся. Он выразил уверенность в том, что регион возвращаемся на свою историческую Родину, это объективно историческая реальность, и по-другому быть не могло.

- Мы - русские люди. Мы не могли пойти в сторону украинских нацистов. Мы должны остаться здесь, на нашей земле, мы должны остаться с Россией, и, в общем-то, что сегодня мы и подтвердили - вся Республика, - сказал лидер ЛНР.

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