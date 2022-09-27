ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 14 ракет из американской РСЗО HIMARS

Последствия обстрела города Старобельск. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики 14 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Уточняется, что ракетным ударам о стороны ВСУ подверглись три населенных пункта Республики.

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Рубежное, Мостки и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 14 ракет, - проинформировал он.

Отметим, что по данным СЦКК, в результате обстрела села Мостки были ранены три мирных жителя, разрушена больница и жилой дом. В Старобельске пострадали два человека, получили повреждения 16 домов, магазин, здания четырех сельхозпредприятий и ЛЭП. При обстреле Рубежного были разрушены школа и 4 многоквартирных дома.

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