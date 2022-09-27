Украинские войска за сутки выпустили почти 200 боеприпасов по ДНР: Ранены трое взрослых и двое детей

В Горловке в результате обстрелов были ранены двое маленьких детей и их мама. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки украинские силовики обстреляли ДНР 45 раз, выпустив в ее направлении 194 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский, Центрально-городской и Кировский районы Макеевки, Горловка и ее поселки Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Александровка, Ясное, Каштановое, Яковлевка и Минеральное. Противник обстрелял их из РСЗО HIMARS и арторудий калибром 155, 152 и 122 мм.

В результате обстрелов получили ранения 5 мирных жителей, среди них - дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц (в том числе двух детей в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки, - проинформировали в СЦКК.

Кроме того, снарядами повреждены 29 домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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