Голосование на участках референдума в ЛНР продлится до 16:00

Сегодня стартовал пятый, заключительный, день голосования на референдуме в Донбассе. Фото: ЛИЦ

Голосование на избирательных участках в пятый день референдума в ЛНР продлится до 16:00. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

Она отметила, что на данный момент на территории Республики открыт 461 участок.

- С 08:00 началось голосование и будет продолжаться до 16:00, - проинформировала Глава ЦИК.

Напомним, сегодня стартовал пятый, заключительный день голосования на референдуме в Донбассе. В ЛНР за четыре дня явка избирателей составила 83,61%. В общей сложности на придомовых территориях проголосовали более 1,1 миллиона человек.

Сегодня голосование будет проходить только на избирательных участках. Свой выбор уже сделал Глава Республики Леонид Пасечник. Он проголосовал на стационарном участке № 404, расположенном в Луганском драматическом театре имени Павла Луспекаева.

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