В ДНР стартовал заключительный день референдума о присоединении к России

На избирательных участках установлены кабинки и урны для голосования, также работают члены участковой комиссии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике стартовал пятый, заключительный, день референдума о присоединении к России. Сегодня голосование будет проходить 450 подготовленных стационарных участках. Они должны работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, что с 23 по 26 сентября голосование на референдуме в ДНР проводилось на придомовых территориях. По итогам четырех дней явка избирателей составила 86,89 процентов.

На территории ДНР проголосовали более 1 миллиона 480 тысяч человек, на зарубежных участках - более 410 тысяч. Лидерами голосования в Республике стали столица Донецк (Буденовский, Пролетарский, Ленинский районы и Моспино) - 96,40%, а также города Докучаевск - 95,74% и Харцызск - 95,10%.

На референдуме присутствуют группы международных наблюдателей. Их цель - выявление нарушений в ходе голосования. В Донецкой Народной Республике аккредитовано 129 международных наблюдателей из Европы, Латинской Америки и Африки. Они не выявили нарушений в ходе голосования, а также отдельно отметили высокий уровень безопасности и организации референдума.

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