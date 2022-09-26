В Краснодоне торжественно открыли возрожденный мемориал молодогвардейцам «Непокоренные»

Сергей Кириенко, Леонид Пасечник и Денис Пушилин открыли в Краснодоне после реставрации памятник молодогвардейцам «Непокоренные». Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 26 сентября, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Глава ЛНР Леонид Пасечник и Глава ДНР Денис Пушилин открыли в Краснодоне после реставрации памятник молодогвардейцам «Непокоренные».

- К 80-летию создания подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия» в Краснодоне торжественно открыли возрожденный мемориал «Непокоренные». Когда пример любви к Родине и самопожертвования показывает молодежь, в сущности – еще дети, это не может не вызывать уважения и почитания, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин.

Он отметил, что восстановлен не только памятник, но и историческая справедливость: одному из организаторов краснодонского подполья Виктору Третьякевичу Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России. Звезду Героя Сергей Кириенко передал в музей «Молодой гвардии».

- Подвиг молодогвардейцев не меркнет десятилетиями. Считаю, что роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» нужно обязательно вернуть в школьную программу, - заявил Глава ДНР.

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