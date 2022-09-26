В ЛНР задержали корректировщика ВСУ, который передавал данные для ударов американскими ракетами HIMARS

Алексей Байов рассказал, что работал на СБУ. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Силовики ЛНР задержали корректировщика украинских войск, который передавал сотруднику СБУ различные данные, в том числе помог нанести удар по Новоайдару из HIMARS. Об этом сообщает ЛИЦ.

Задержанный – Алексей Байов, уроженец Новоайдарского района, бывший сотрудник Счастьинской администрации. Он рассказал, что передавал данные двум людям - своему начальнику и сотруднику украинской службы безопасности.

- В сентябре своему начальнику и сотруднику СБУ по имени Яр передавал информацию о передвижении и скоплении военной техники, - заявил Байов.

По наводке Алексея, националисты ударили по населенному пункту из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Задержанный рассказал, что раскаивается и что не знал, что огонь будет вестись по гражданским объектам.

Напомним, 21 сентября представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские боевики обстреляли Новоайдар. В результате были разрушены склад медицинского снабжения, ангар и служебный автомобиль.

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