Украинские боевики обстреляли центр Горловки американскими ракетами HIMARS, ранена женщина

Центрально-Городской район Горловки подвергся обстрелу американскими ракетами. Фото: ТГ/Приходько

Боевики Киева сегодня вечером нанесли по Горловке удар из американской реактивной системы HIMARS. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

По территории Центрально-Городского района выпущено четыре ракеты. Обстрел велся со стороны оккупированного Краматорска. Подробности уточняются.

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что по предварительным данным получила ранения мирная жительница, 1951 года рождения, по улице Гагарина. Также на этой улице повреждены частные жилые дома, перебит электрический кабель и газопровод.

Напомним, что сегодня в Горловке в результате обстрелов были ранены двое маленьких детей и их мама.

Также сегодня два города и село в ЛНР подверглись обстрелам из американской реактивной системы. Пострадали пятеро мирных жителей, школа, магазин, десятки многоквартирных домов, ЛЭП, здания четырех сельскохозяйственных предприятий, несколько легковых автомобилей.

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