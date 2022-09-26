«Это преступления за гранью жестокости» Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших из-за теракта в Ижевске

ДНР скорбит вместе с Удмуртией и всей Россией. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших сегодня из-за теракта в Ижевске школьников и педагогов.

- Жуткая трагедия в школе №88 Ижевска. В результате бесчеловечного террористического акта погибли 15 человек, 11 из них – дети, 24 человека получили ранения, из них 22 ребенка. К сожалению, мы в Донбассе знаем, какая это боль, когда из-за подлых терактов обезумевших извергов обрываются жизни мирных людей. Тем более если речь идет о гибели детей — светлых, ни в чем не повинных душ. Когда безжалостные террористы выбирают в качестве своих жертв самых юных и самых беззащитных, то это — преступления за гранью жестокости. Смерть детей — это горе, которое невозможно описать словами, — отметил Пушилин.

Он добавил, что сегодня Республика скорбит вместе с Удмуртией и всей Россией. Руководитель ДНР выразил соболезнования родственникам погибших, родителям безвременно ушедших деток. Раненым пожелал скорейшего выздоровления и успешной реабилитации.

В понедельник в школе № 88 ее бывший ученик, 1988 года рождения, открыл огонь по учащимся, а позже покончил с собой. В Удмуртии объявлен траур.

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