Украинские боевики разрушили в Рубежном школу, в которой располагался избирательный участок по референдуму

В Рубежном разрушена школа, в здании которой располагался избирательный участок. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО «HIMARS» два города и село в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

- Киевские силовики обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS, выпустив 4 ракеты. В результате обстрела два мирных жителя получили ранения, разрушен магазин, — сказано в сообщении.

Ударам из американской реактивной установки подверглось и Рубежное. По нему противник выпустил 6 ракет. Разрушена школа, в здании которой располагался избирательный участок, также повреждено четыре многоквартирных жилых дома.

Три мирных жителя получили ранения при обстреле киевскими силовиками села Мостки Сватовского района.

- Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел в 11:50 по селу Мостки Сватовского района с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом, - говорится в сообщении.

Всего за неполные четыре дня проведения референдума о вхождении в состав России украинские боевики выпустили по территории ЛНР 76 американских ракет.

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