Наблюдатель из Франции считает, что референдум является лучшим решением конфликта в Донбассе

Очередная группа международных наблюдателей в составе пяти человек начала работать на референдуме в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Референдум является лучшим решением конфликта на территории Донбасса. Об этом заявил наблюдатель из Франции на референдуме в ЛНР Пьер-Эммануэль Томанн.

- То, что мы сейчас наблюдаем, это большое историческое событие. Как мы знаем, Донбасс давно уже был частью России, и референдум, то, что сейчас происходит, - это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, - лучшее решение в данном конфликте, - сказал Томанн.

Он отметил, что атмосфера на избирательных участках доброжелательная.

- То, что я вижу, это спокойствие людей, они счастливы. Я рад, что участвую в мировом событии, - добавил наблюдатель.

Референдум по вопросу о вхождении ЛНР и ДНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации проводится с 23 по 27 сентября. Сегодня очередная группа международных наблюдателей в составе пяти человек начала работать на референдуме в ЛНР. Среди прибывших делегатов - представители Франции, Аргентины, Мексики и Сирии.

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