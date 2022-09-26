Леонид Пасечник: Количество проголосовавших за вхождение ЛНР в состав РФ приближается к 100 процентам

Леонид Пасечник результатами голосования очень доволен. Фото: ЛИЦ

Количество проголосовавших за вхождение ЛНР в состав РФ в ходе референдума приближается к 100%. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Больше миллиона проголосовавших. Голосование идет очень активно. Я так понимаю, приближается к 100% количество тех людей, которые голосуют за вхождение в состав Российской Федерации. Поэтому я результатами голосования очень доволен. Процесс идет очень активно, он организован на достаточно хорошем уровне, - сказал Пасечник.

Референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации проводится с 23 по 27 сентября. Голосование на избирательных участках будет проходить только 27 сентября, в остальные дни – в специально организованных местах, в том числе на придомовых территориях. На территории ЛНР организован 461 участок референдума, в регионах России - 201.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как после референдума будет проходить адаптация ДНР и ЛНР в качестве регионов России

В Донбассе после вхождения в состав РФ сначала урегулируют работу органов МВД и налоговой службы (подробнее)