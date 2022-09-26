За три дня референдума ВСУ выпустили по территории ЛНР 62 американские ракеты HIMARS

В Алчевске повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. Фото: СЦКК ЛНР

ВСУ за три дня референдума выпустили по территории ЛНР 62 ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- За эти три дня референдума по населенным пунктам Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства, - сказал Дейнего.

Он отметил, что Киев не сможет использовать поставляемое Западом оружие против Донбасса после вхождения в РФ. Потому что начнут работать запреты, которые установлены Западом на применение своего оружия по территории Российской Федерации.

Только за минувшие сутки выпустили 28 ракет.

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Алчевск, Рубежное и Травневое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 28 ракет, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Всего ВСУ в течение 25 сентября четыре раза обстреляли территорию Республики.

В результате в Алчевске повреждены центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома, в селе Первомайск - гараж и автобус дорожного ремонтно-строительного управления, в Рубежном разрушены восемь и повреждены три гаража.

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