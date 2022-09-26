В ДНР сообщили о состоянии здоровья одной из пострадавших при обстреле Горловки сотруднице избиркома

Сегодня люди снова голосуют вне участков — на придомовых территориях и в домовладениях. Фото: ТГ/Приходько

Участки выездного голосования на референдуме о вхождении ДНР в состав России заработали в штатном режиме. Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

- Все участки открылись в штатном режиме, все мобильные группы выехали по своим маршрутам. Голосование ведется, — отметил Высоцкий.

Он также рассказал о состоянии здоровья одной из пострадавших накануне при обстреле Горловки сотруднице избиркома.

- К счастью, у нее легкая степень контузии. Ничего страшного. Врачами прописан покой, постельный режим. Она находится дома, — добавил глава ЦИК.

Напомним, что сегодня начался заключительный день выездного голосования на референдуме о воссоединении ДНР с Россией. На этом этапе люди голосуют вне участков — на придомовых территориях и в домовладениях. Во вторник откроются 450 подготовленных стационарных участков по всей Республике.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке обстрелами ВСУ ранены двое членов избиркома референдума о присоединении ДНР к России

ЧП произошли на улице Яковенко и в поселке Геологоразведки (подробнее)