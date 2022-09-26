В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадали пятеро мирных жителей

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 75 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 354 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском - артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ленинский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Волноваха.

В результате обстрелов были ранены 5 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденных Петровском и Старомлыновке.

Повреждены 9 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке обстрелами ВСУ ранены двое членов избиркома референдума о присоединении ДНР к России

ЧП произошли на улице Яковенко и в поселке Геологоразведки (подробнее)