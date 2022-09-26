На референдуме в Донбассе о вхождении в состав России начался заключительный день выездного голосования

Жители Донбасса голосуют аз вхождение в состав России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Четвёртый по счету день голосования на референдуме о воссоединении с Россией начался в ДНР и ЛНР. Сегодня — заключительный этап голосования на придомовых территориях, во вторник откроются стационарные участки.

Референдум проходит с 23 по 27 сентября. Жителям предлагается ответить на вопрос о том, поддерживают ли они вхождение ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта Федерации.

Накануне Центризбиркомы ДНР и ЛНР заявили, что по итогам трех дней явка в ДНР достигла 77,12%. а в ЛНР – почти 80 процентов.

- У меня дрожит сердце, но цифры говорят о том, что референдум состоялся. Больше 1 миллиона избирателей, или почти 80 процентов от общего количества внесенных в списки для голосования, приняли участие в референдуме о присоединении ЛНР к России за три дня, - сказала председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Референдум одновременно идет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит волю жителей территорий.

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