На референдуме о присоединении ЛНР к России явка за три дня составила почти 80 процентов

Голосование на референдуме в Марковском районе. Фото: Администрация Марковского района

Больше 1 миллиона избирателей, или почти 80 процентов от общего количества внесенных в списки для голосования, приняли участие в референдуме о присоединении ЛНР к России за три дня.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко заявила, что референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации состоялся.

- У меня дрожит сердце, но цифры говорят о том, что референдум состоялся, - сказала Елена Кравченко.

На территории Луганской Народной Республики организован 461 участок референдума, в регионах России - 201.

- Я сегодня сама объезжала некоторые территории, я была приятно удивлена. Стоят в очереди. Целыми семьями приходили, голосовали, - отметила председатель ЦИК.

Референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации продолжается. Голосование на избирательных участках будет проходить только 27 сентября.

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