На референдуме о присоединении ДНР к России явка за три дня составила более 77 процентов

Голосовать по месту жительства жители ДНР будут и завтра
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
На референдуме о присоединении ДНР к России явка за три дня составила 77,12 процентов. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил председатель ЦИК Республики Владимир Высоцкий.
Напомним, что в предыдущие два дня явка превысила 55 процентов.
Референдум, на котором жителям предлагается ответить, поддерживают ли они вхождение ДНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации, будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддержит волю людей.
Отметим, что сегодня в Горловке обстрелами ВСУ ранены двое членов избиркома референдума. ЧП произошли на улице Яковенко и в поселке Геологоразведки.
Кроме того, МГБ ДНР предотвратило попытку теракта со стороны спецслужб Украины во время референдума. Диверсанты задержаны и дают показания.
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