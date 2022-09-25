На референдуме о присоединении ДНР к России явка за три дня составила более 77 процентов

Голосовать по месту жительства жители ДНР будут и завтра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На референдуме о присоединении ДНР к России явка за три дня составила 77,12 процентов. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил председатель ЦИК Республики Владимир Высоцкий.

Напомним, что в предыдущие два дня явка превысила 55 процентов.

Референдум, на котором жителям предлагается ответить, поддерживают ли они вхождение ДНР в состав России на правах субъекта Российской Федерации, будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддержит волю людей.

Отметим, что сегодня в Горловке обстрелами ВСУ ранены двое членов избиркома референдума. ЧП произошли на улице Яковенко и в поселке Геологоразведки.

Кроме того, МГБ ДНР предотвратило попытку теракта со стороны спецслужб Украины во время референдума. Диверсанты задержаны и дают показания.

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