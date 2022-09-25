Над Донецком сбили беспилотник, который корректировал огонь по Крытому рынку

Фото: Донецкое агентство новостей
Силам противовоздушной обороны (ПВО) Народной Милиции ДНР удалось сбить украинский беспилотник «Фурия», который на днях корректировал огонь вооруженных формирований Украины по Крытому Рынку в Донецке.
- После его уничтожения огонь украинских боевиков прекратился, и удалось избежать еще больших жертв, - сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.
Напомним, что украинские боевики 22 сентября обстреляли Крытый рынок в Донецке. По данным СЦКК ДНР, число жертв достигло шести, еще шесть человек получили ранения.
Только за прошедшие сутки в Республике один мирный житель погиб, еще девять – ранены. Разрушены десятки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки и минометы 120 мм.
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