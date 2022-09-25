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Политика25 сентября 2022 14:33

В Донецке назвали виновников обстрела бульвара Пушкина, переулка Орешкова и Театрального проспекта

Военное преступление ВСУ задокументировали эксперты СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия вчерашнего обстрела центра столицы ДНР

Последствия вчерашнего обстрела центра столицы ДНР

24 сентября ВСУ обстреляли самый центр Донецка – Ворошиловский район из 155-миллиметровой артиллерии (стандарт НАТО). Украинские боевики вели огонь из Новобахмутовки. Это установили эксперты СЦКК ДНР.

В результате ранены двое мирных жителей 1977 и 1984 годов рождения.

- Зона ответственности 56-й Отдельной мотопехотной бригады (командир - полковник Сирченко Сергей Анатольевич, начальник артиллерии 56 ОМПБР – полковник Пучков Артем Юрьевич), - говорится в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения по восьми адресам: бул. Пушкина, 30, 30 "а" (многоквартирные жилые дома); пер. Орешкова, 20 (многоквартирный жилой дом); проспект Театральный, 24 (многоквартирный жилой дом); ул. Университетская, 36, 37, 39 (многоквартирные жилые дома); пр. Богдана Хмельницкого, 88 (многоквартирный жилой дом).

Военные эксперты подчеркивают, что страны коллективного Запада продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики.

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