Последствия вчерашнего обстрела центра столицы ДНР

24 сентября ВСУ обстреляли самый центр Донецка – Ворошиловский район из 155-миллиметровой артиллерии (стандарт НАТО). Украинские боевики вели огонь из Новобахмутовки. Это установили эксперты СЦКК ДНР.

В результате ранены двое мирных жителей 1977 и 1984 годов рождения.

- Зона ответственности 56-й Отдельной мотопехотной бригады (командир - полковник Сирченко Сергей Анатольевич, начальник артиллерии 56 ОМПБР – полковник Пучков Артем Юрьевич), - говорится в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения по восьми адресам: бул. Пушкина, 30, 30 "а" (многоквартирные жилые дома); пер. Орешкова, 20 (многоквартирный жилой дом); проспект Театральный, 24 (многоквартирный жилой дом); ул. Университетская, 36, 37, 39 (многоквартирные жилые дома); пр. Богдана Хмельницкого, 88 (многоквартирный жилой дом).

Военные эксперты подчеркивают, что страны коллективного Запада продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики.

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