В Мариуполе за вступление в состав России проголосовал 103-летний Степан Волошин

103-летний ветеран Степан Волошин. Фото: администрация Мариуполя

Сегодня, 25 сентября, свой голос за вхождение в состав Российской Федерации отдал уважаемый мариуполец, ветеран двух войн, 103-летний Степан Волошин. Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

- Степан Васильевич прошел Советско-финскую войну, а после обучения в училище был призван на фронт защищать нашу землю от нацистов в годы Великой Отечественной войны, - рассказал глава администрации города.

Степан Волошин часто говорит, что прошел всю Европу. Но лучших людей, чем в России, не встречал нигде. Поэтому и выбор его – вполне закономерен.

Жители Донецкой Народной Республики продолжают голосовать: члены избирательных комиссий приносят урны для голосования и бюллетени на придомовые территории.

Напомним, что явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05 процентов. По данным ЦИК, в Республике проголосовали более 878 тысяч человек, на зарубежных участках - свыше 235 тысяч граждан.

Референдум будет идти по 27 сентября включительно. Уже на следующий обнародуют первые итоги голосования.

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