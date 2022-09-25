Мэр Мариуполя: голосование на референдуме в городе проходит во всех районах

Жители Республики голосуют за воссоединение с Родиной
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 25 сентября, в Мариуполе голосование на референдуме о присоединении к России проходит во всех районах города в спокойной и мирной обстановке. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
- Сегодня, как и предыдущие два дня, мариупольцы могут отдать свой голос за вхождение в состав Российской Федерации на придомовых территориях и на дому, - рассказал Иващенко.
Жители Республики продолжают голосовать по месту жительства: члены избирательных комиссий приносят урны для голосования и бюллетени прямо на придомовые территории. Референдум будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее на пресс-конференции в Донецке международный наблюдатель от Центральной избирательной комиссии России Игорь Сопов сообщил о высоком профессиональном уровне организации голосования на референдуме о присоединении к России, добавив, что избирательная система ДНР сейчас проходит экзамен на профессионализм.
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