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Общество25 сентября 2022 10:33

Мэр Мариуполя: голосование на референдуме в городе проходит во всех районах

Константин Иващенко сообщил, что волеизъявление жителей проходит в «спокойной и мирной обстановке»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Жители Республики голосуют за воссоединение с Родиной

Жители Республики голосуют за воссоединение с Родиной

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 сентября, в Мариуполе голосование на референдуме о присоединении к России проходит во всех районах города в спокойной и мирной обстановке. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

- Сегодня, как и предыдущие два дня, мариупольцы могут отдать свой голос за вхождение в состав Российской Федерации на придомовых территориях и на дому, - рассказал Иващенко.

Жители Республики продолжают голосовать по месту жительства: члены избирательных комиссий приносят урны для голосования и бюллетени прямо на придомовые территории. Референдум будет идти по 27 сентября включительно. Одновременно плебисцит проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее на пресс-конференции в Донецке международный наблюдатель от Центральной избирательной комиссии России Игорь Сопов сообщил о высоком профессиональном уровне организации голосования на референдуме о присоединении к России, добавив, что избирательная система ДНР сейчас проходит экзамен на профессионализм.

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