Международный наблюдатель: Избирательная система ДНР проходит экзамен на профессионализм

Третий день голосования проходит без эксцессов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 сентября, на пресс-конференции в Донецке Международный наблюдатель от Центральной избирательной комиссии России Игорь Сопов сообщил журналистам о высоком профессиональном уровне организации голосования на референдуме о присоединении к России.

- Я сам являюсь председателем комиссии Псковской области. Здесь в качестве наблюдателей работают другие мои коллеги из регионов. Я объехал около двадцати участковых избирательных комиссий в Донецке и Шахтерске. И могу сказать, что комиссии все подготовлены. Мы смотрели как ведется подготовка к референдуму, - рассказал Игорь Сопов.

По его словам, избирательная система ДНР сейчас проходит экзамен на профессионализм. Сопов отметил, что на текущий момент члены избирательных комиссий справляются.

Жители ДНР продолжают голосовать по месту жительства: члены избирательных комиссий приносят урны для голосования и бюллетени прямо под двери. А виной всему – обстрелы.

Напомним, что явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05 процентов. По данным ЦИК, в Республике проголосовали более 878 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мечта нами движет: Что говорят жители Донецка во время голосования на референдуме

Корреспондент «КП» вместе с членами избирательной комиссии прошелся по квартирам избирателей (подробнее)