Эдуард Басурин: Подразделения ДНР за сутки подбили танк и три броневика ВСУ

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тридцать боевиков потеряли украинские вооруженные формирования в боях с бойцами Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк Т-72, два беспилотных летательных аппарата, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов, - сказал Эдуард Басурин.

Ранее "КП" сообщала, что украинские боевики за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории больше 250 снарядов, ракет, мин и гранат. В результате один мирный житель погиб (Куйбышевский район Донецка), еще девять – ранены (Ворошиловский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, Горловка, Енакиево). За это время повреждения получили 42 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки и минометы 120 мм.

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