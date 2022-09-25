Украинские боевики за сутки 60 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 12 городов и сел

Последствия обстрела ВСУ Донецка за прошедшие сутки. Фото: СЦКК

Украинские боевики за минувшие сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории больше 250 снарядов, ракет, мин и гранат. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Железная Балка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая и Макеевка, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки в Республике один мирный житель погиб (Куйбышевский район Донецка), еще девять – ранены (Ворошиловский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, Горловка, Енакиево). В этот же период повреждены 42 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки и минометы 120 мм.

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