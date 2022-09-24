Явка на референдум о присоединении к России в ДНР за два дня составила более 55%

Третий день голосования начнется завтра в 8:00. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике общая явка избирателей на референдум по вопросу о вхождении в состав Росси в качестве субъекта за два дня составила 55,05%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

— За два дня явка в ДНР составила 55,05%. в ДНР проголосовали более 878 тыс. человек, на зарубежных участках — свыше 235 тыс. граждан, — отметил Высоцкий.

Наибольшую явку на референдум показали жители Буденовского и Кировского районов Донецка (по 62% и 65% соответственно). Явка жителей Дебальцево составила 67%, а Макеевки — 65%.

Напомним, что в первый день активность избирателей составила более 23%.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России продлится до 27 сентября включительно. Первые четыре дня голосования будет проходить на придомовых территориях, а в последний день откроются стационарные участки. Правом голосовать на референдуме обладают все жители Республики, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

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