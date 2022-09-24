Общая явка избирателей на второй день референдума в ЛНР составила более 48%

Голосование на референдуме продолжится завтра. Фото: ЛИЦ

По итогам двух дней голосования на референдуме по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта явка составила более 48%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

— Явка избирателей в Луганске на второй день голосования составила более 48%. Около 70 международных наблюдателей из разных стран работают в ЛНР, они ездят абсолютно по всем избирательным участкам, смотрят участки, работают с выездными группами вне помещения. От них никаких замечаний к нам не поступало, — отметила Кравченко.

Согласно данным территориальных комиссий ЦИК ЛНР, наибольшая явка избирателей была в Луганске, Антраците и Антрацитовском районе, а также Краснодоне и Краснодонском районе. Явка составила 48% по каждой из территориальных комиссий.

Самый низкий показатель явки на референдум в Луганской Народной Республике был Сватовском районе. Общая явка в районе за два дня — 36%.

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