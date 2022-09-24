В Куйбышевском районе Донецка мирная жительница получила ранение при детонации мины «Лепесток»

Не пытайтесь самостоятельно разминировать ВОП, звоните а МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Мирная жительница подорвалась на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела она получила ранение. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— по улице Даугавской на сброшенной ВФУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранена женщина 1969 года рождения, — отметили в Штабе.

Напомним, что вооруженные формирования Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов Донецкой Народной Республики. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека. В настоящее время специальные службы ДНР принимают все необходимые меры по разминированию.

Самостоятельно трогать и перемещать мины «Лепесток» нельзя. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101.

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