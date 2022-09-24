Итальянский наблюдатель в ДНР назвал референдум историческим событием для всего мира

Всего в ДНР аккредитовано более 1000 наблюдателей на референдум Фото: Иван ЖИЛЯК

Наблюдатель из Италии назвал референдум в ДНР и ЛНР историческим событием для всего мира и отметил, что международное право в части самоопределения народов уважается здесь и в России. Об этом главный редактор издания «Russia News» Джанфранко Вестуто сообщил на брифинге в Донецке.

— Тот исторический референдум, который проходит сегодня здесь, будет хорошим примером для тех европейских стран, таких как Шотландия и Каталония, например, которые также уже несколько раз пытались определить свою судьбу сами, но были подавлены европейскими властями, — отметил Вестуто. — Мы рады тому, что международное право в части самоопределения народов уважается здесь и в России, поэтому с нашей точки зрения то, что сегодня здесь происходит, — это историческое событие для всего мира.

Наблюдатель подчеркнул что происходящее в Донбассе и в других областях — это не аннексия, а добровольное, свободное воссоединение с Россией. И наблюдатели постараются это разъяснить.

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