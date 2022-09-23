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Политика23 сентября 2022 16:38

Украинские боевики нанесли авиаудар по окрестностям Горловки

Со стороны населенного пункта Нелеповка при помощи авиации были выпущены 15 ракет
Ирина ДМИТРИЕВА
Под ударом ВСУ оказался поселок Железная Балка

Под ударом ВСУ оказался поселок Железная Балка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские войска нанесли сегодня авиаудар по поселку Железная Балка, расположенному в окрестностях Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что удар был нанесен в 17:12 со стороны населенного пункта Нелеповка. Оттуда были выпущены 15 ракет с применением авиации.

Сообщается также, что в 18:00 из Нелеповки по Центрально-Городскому району Горловки были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм натовского образца.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, вчера, 22 сентября, вооруженные формирования Украины нанесли сегодня несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. В последнем был обстрелян район Крытого рынка, что привело к массовым жертвам.

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