Украинские боевики нанесли авиаудар по окрестностям Горловки

Под ударом ВСУ оказался поселок Железная Балка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские войска нанесли сегодня авиаудар по поселку Железная Балка, расположенному в окрестностях Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что удар был нанесен в 17:12 со стороны населенного пункта Нелеповка. Оттуда были выпущены 15 ракет с применением авиации.

Сообщается также, что в 18:00 из Нелеповки по Центрально-Городскому району Горловки были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм натовского образца.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, вчера, 22 сентября, вооруженные формирования Украины нанесли сегодня несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. В последнем был обстрелян район Крытого рынка, что привело к массовым жертвам.

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