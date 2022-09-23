Посол ДНР в России назвала референдум на Донбассе судьбоносным и выстраданным

Дипломат заявила, что к этому событию жители Республики шли долгих восемь с половиной лет. Фото: Посольство ДНР в России

Посол ДНР в России Ольга Макеева проголосовала сегодня на референдуме о вхождении Республики в состав России. Сделала она это на участке, который был организован на территории посольства Донецкой Народной Республики в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

- Выстраданный, судьбоносный, знаковый референдум. Праздник со слезами на глазах, - сказала посол.

Ольга Макеева отметила, что к этому событию жители Донбасса шли долгих восемь с половиной лет. На этом пути они многих потеряли. Только вчера во время жесточайшего обстрела в Донецке погибли семь человек.

- Знаете, у нас есть песня, которая родилась в эти военные годы. Там есть строчка «Мы возвращаемся домой. Мы это право отстояли». Мы действительно это право отстояли. И сегодня со светлой грустью идем на участки для голосования, - заявила посол.

Напомним, ранее на референдуме о присоединении к России проголосовал Глава ДНР Денис Пушилин.

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