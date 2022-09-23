В Мариуполе жители активно голосуют на референдуме о присоединении к России

Это - один из выездных участков в самом центре города. Фото: телеграм-канал Константина Иващенко

Мариупольцы активно голосуют на референдуме по вхождению в состав России. Люди стараются отдать свой голос за наступление мира и стабильности. О том, как проходит голосование, рассказал в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Он отметил, что во всех районах города работают выездные комиссии, чтобы горожане могли комфортно проголосовать недалеко от места, где живут. Сам градоначальник, как и многие мариупольцы, уже сказал свое «ДА» вхождению ДНР в состав РФ прямо во дворе своего дома.

- Сейчас мы определяем будущее, и только от нас зависит, каким будет наш общий новый Мариуполь. Не сомневаюсь, скоро мы гордо будем именовать себя россиянами, - подчеркнул Иващенко.

Мэр Мариуполя отметил, что ему приятно видеть активность горожан.

- Счастливые лица, блеск в глазах и надежда. Все это радость и предвкушение долгожданного возвращения домой. Вместе к победе! - заявил он.

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