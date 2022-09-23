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Политика23 сентября 2022 13:26

На референдуме в Лисичанске проголосовали уже несколько тысяч человек

ЦИК ЛНР фиксирует высокую явку избирателей во всех регионах Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Количество избирателей везде разное, но явка высокая

Количество избирателей везде разное, но явка высокая

Фото: Иван ЖИЛЯК

Во всех регионах ЛНР фиксируется высокая явка на референдуме о вхождении Республики в состав России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

Она отметила, что в одном только Лисичанске уже проголосовали несколько тысяч человек.

- Количество избирателей у нас разное, явка везде высокая. В Лисичанске действительно очень высокая явка, учитывая обстановку там и что не совсем безопасно, но явка там высокая, около четырех тысяч до обеда проголосовало, - заявила председатель ЦИК.

Напомним, сегодня в ДНР и ЛНР стартовал референдум по вопросу вхождения республик в состав Российской Федерации. Он пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование на избирательных участках будет проводиться только 27 сентября, а в остальные дни - в специально организованных местах, в том числе на придомовых территориях. На данный момент на территории ЛНР организован 461 участок для проведения референдума, в российских регионах - 201.

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