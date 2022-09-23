На референдуме в Лисичанске проголосовали уже несколько тысяч человек

Количество избирателей везде разное, но явка высокая Фото: Иван ЖИЛЯК

Во всех регионах ЛНР фиксируется высокая явка на референдуме о вхождении Республики в состав России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

Она отметила, что в одном только Лисичанске уже проголосовали несколько тысяч человек.

- Количество избирателей у нас разное, явка везде высокая. В Лисичанске действительно очень высокая явка, учитывая обстановку там и что не совсем безопасно, но явка там высокая, около четырех тысяч до обеда проголосовало, - заявила председатель ЦИК.

Напомним, сегодня в ДНР и ЛНР стартовал референдум по вопросу вхождения республик в состав Российской Федерации. Он пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование на избирательных участках будет проводиться только 27 сентября, а в остальные дни - в специально организованных местах, в том числе на придомовых территориях. На данный момент на территории ЛНР организован 461 участок для проведения референдума, в российских регионах - 201.

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