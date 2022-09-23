Российские общественники передали боевым подразделениям ДНР пять пикапов для выполнения спецзадач

Помощь оказала Межрегиональная общественная организация «Вече». Фото: УНМ ДНР

Российские общественники передали бойцам ДНР пять новых пикапов. Машины задействуют в выполнении боевых задач по всей линии фронта. Об этом сообщил координатор гуманитарных проектов Народной милиции Донецкой Народной Республики Владимир Георгиев.

- Для наших бойцов предоставлены пять пикапов для выполнения спецзадач по всей линии фронта. Большая благодарность Межрегиональной общественной организации «Вече» и неравнодушным людям за предоставленную возможность и дальше побеждать нашего врага, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный фронт «За Россию» привез бойцам МВД ДНР необходимое оборудование для боя. Волонтеры передали компьютеры, планшеты, зарядные устройства, бинокли, радиостанции и квадрокоптер. А накануне Народный фронт передал на передовую военнослужащим ДНР технику и амуницию. Жители России стараются всячески поддерживать военных и активно подключаются к сборам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Общероссийский народный фронт передал бойцам ДНР под Авдеевку военное снаряжение от жителей России

Авдеевка – одна из горячих точек на карте Донбасса (подробнее)