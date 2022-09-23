ВСУ сосредотачивают силы на севере ДНР, возможно контрнаступление

По ряду признаков можно предположить, что украинские подразделения готовят почву для скорого наступления. Фото: соцсети

Украинская армия сосредоточила на севере ДНР серьезные силы, группировав здесь большое количество войск. Не исключено, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что ситуация на севере Республики сейчас крайне сложная.

- Поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы. И не исключено, что в ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление, - отметил Денис Пушилин.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что ВСУ активизировали свои действия и под Донецком. На участке боевого соприкосновения Красногоровка-Старомихайловка они снимают минные ограждения и наращивают активность беспилотных летательных аппаратов над Петровским районом столицы. По ряду признаков можно предположить, что украинские подразделения готовят почву для скорого наступления на данном направлении. Однако это может быть отвлекающий маневр.

Ранее сообщалось, что под Угледаром украинские военные также снимали свои минные заграждения для возможной атаки на Донецк.

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