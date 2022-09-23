Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в голосовании на референдуме по присоединению к РФ

Свой выбор Денис Пушилин сделал на одном из придомовых участков, где стартовал избирательный процесс. Фото: t.me/pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в голосовании на референдуме о присоединении Республики к РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Руководитель Донецкой Народной Республики отметил, что ощутил трепет и уверенность в том, что регион наконец вернется домой, в Россию. По словам Дениса Пушилина, это событие является историческим.

- Сегодня творится история, здесь причастность каждого жителя Донбасса, который стойко выдержал все эти испытания за эти долгие восемь лет. Не то, что не разуверился в том выборе, который был сделан в 2014 году, а наоборот, укрепился в полном своем понимании, что это единственно верный путь - в сторону России, в сторону созидания, в сторону развития. Для Донбасса это связано только с большой Россией, - заявил Глава ДНР.

Отметим, что свой выбор Денис Пушилин сделал на одном из придомовых участков, где стартовал избирательный процесс. Он приехал сюда вместе с первым вице-спикером Совета Федерации РФ, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

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