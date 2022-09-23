ВСУ выпустили за сутки по ДНР почти 300 боеприпасов, погибли 7 мирных жителей

Последствия обстрела украинскими боевиками центра Донецка, в результате которого 6 человек погибли и еще 4 получили ранения. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 8 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили представители Республики в СЦКК.

Там уточнили, что за это время украинские войска выпустили по Республике 297 боеприпасов. Под огнем оказались Калининский, Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, Новоселовка, Ясиноватая, Горловка и ее окрестности. При их обстрелах применялись РСЗО «Град», ствольная артиллерия, минометы и неуправляемая авиационная ракета.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 7 гражданских лиц, в том числе подростка 2008 года рождения, в Ворошиловском и Киевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется также, что обстрелами были повреждены 15 домов и пять инфраструктурных объектов Республики.

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