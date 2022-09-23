Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Республики сделать свой выбор на референдуме о вхождении в состав России

Леонид Пасечник выступил с видеообращением. Фото: t.me/glava_lnr_info

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал жителей Республики сделать свой выбор на референдуме о вхождении в состав России. Он отметил, что сегодня Донбасс находится на пороге большого исторического события.

- Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня - первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ, первый день события, к которому мы с вами шли долгие и тяжелые восемь лет, - заявил он.

Глава Республики подчеркнул, что украинские фашисты пытались запугать жителей ЛНР, сломить их, утопив в крови и оставив без средств к существованию, однако просчитались, потому что Донбасс невозможно поставить на колени. Он - неотъемлемая часть Русского мира.

- Я горжусь всеми вами. Нам было очень трудно. Но я благодарен вам за вашу стойкость. Сегодня нам остается сделать один шаг. Призываю всех граждан ЛНР сделать наш выбор, - сказал Леонид Пасечник.

Напомним, сегодня в ДНР и ЛНР стартовал референдум о присоединении к России. Он пройдет с пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах народных республик.

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