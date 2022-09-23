Представитель ЦИК ДНР: Мы на связи днем и ночью

Так выглядит бюллетень на референдуме. ФОТО: ДАН

23 сентября - исторический для республик день. Присоединения к России жители ждали почти девять лет, и вот референдум стартовал. ВСУ не прекращает обстрелы, стремясь сломить дух людей. Но жители настроены решительно.

К вопросу безопасности организаторы референдума подошли крайне серьезно.

- Мы на связи днем и ночью, обсуждали разные варианты голосования, - рассказал «КП» источник в избиркоме. - Все будет хорошо, не сомневайтесь. Вопрос безопасности жителей у нас на первом месте. У меня лично много друзей мобилизованы. Один из них погиб. Поэтому лично я в вверенной мне территории сделаю все, чтобы референдум прошел на достойном уровне. Мы не можем подвести мирных жителей и защитников республики.

Напомним, накануне референдума Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что форматы голосования на придомовых территориях и в индивидуальном порядке позволят избежать массовых скоплений людей и обезопасить наших граждан.

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